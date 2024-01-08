UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по промисловим об'єктам Харкова: виникла пожежа, є поранена

Фото: росіяни вдарили по промисловим об'єктам Харкова (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вранці 8 січня атакували промислові об'єкти Харкова. На одному з них внаслідок ворожого удару виникла пожежа, постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Ігоря Терехова.

"Цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка", - повідомив Терехов.

За його словами наразі пожежу ліквідують рятувальники, з пораненою працюють медики.

Удари РФ по Харкову

Найчастіше російські війська б'ють Харковом з Білгорода.

Так, зранку 8 січня у Харкові вкотре прогриміли вибухи. Начальник Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив про удари по місту.

За його словами, окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння встановлюється.

Вчора, 7 січня, росіяни ввечері вдарили по Харкову ракетами. Попередньо - "С-300".

Також вибухи були у місті та області 6 січня. За словами начальника Харківської ОВ Олега Синєгубова, росіяни вдарили ракетами С-300 між населеними пунктами у Харківському районі.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна Росії проти України