Россияне ударили по промышленным объектам Харькова: возник пожар, есть раненая

"В это утро враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и на данный момент одна пострадала женщина", - сообщил Терехов.

По его словам, сейчас пожар ликвидируют спасатели, с раненой работают медики.

Удары РФ по Харькову

Чаще всего российские войска бьют по Харькову из Белгорода.

Так, утром 8 января в Харькове в очередной раз прогремели взрывы. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударах по городу.

По его словам, оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается.

Вчера, 7 января, россияне вечером ударили по Харькову ракетами. Предварительно - "С-300".

Также взрывы гремели в городе и области 6 января. По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне ударили ракетами С-300 между населенными пунктами в Харьковском районе.