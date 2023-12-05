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Росіяни вдарили по приватному будинку в селі під Херсоном і вбили жінку

Велетенське , Вівторок 05 грудня 2023 19:21
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Росіяни вдарили по приватному будинку в селі під Херсоном і вбили жінку Архівне фото: Росіяни вдарили по приватному будинку в селі під Херсоном (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 5 грудня, обстріляла село Велетенське в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Близько 16:20 окупанти обстріляли житловий будинок у населеному пункті", - йдеться у повідомленні.

Росіяни вдарили по приватному будинку в селі під Херсоном і вбили жінку

Фото: Велетенське (deepstatemap.live)

Зазначається, що на подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 44-річна місцева жителька.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Росіяни вранці 5 грудня вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу центра міста дві людини загинули, також є поранені.

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