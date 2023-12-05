Росіяни вдарили по приватному будинку в селі під Херсоном і вбили жінку
Російська армія сьогодні, 5 грудня, обстріляла село Велетенське в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Близько 16:20 окупанти обстріляли житловий будинок у населеному пункті", - йдеться у повідомленні.
Фото: Велетенське (deepstatemap.live)
Зазначається, що на подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 44-річна місцева жителька.
Обстріли Херсона та області
Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.
Росіяни вранці 5 грудня вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу центра міста дві людини загинули, також є поранені.
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