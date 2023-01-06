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Росіяни вдарили по пожежній частині у Херсоні: є жертва та постраждалі

Фото: окупанти вдарили по пожежній частині у Херсоні, є загиблий (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 6 січня, обстріляли пожежну частину у Херсоні. Внаслідок атаки один рятувальник загинув, ще четверо постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Сьогодні росіяни знову обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Херсоні. На жаль, один з наших колег в результаті атаки загинув. Ще четверо - постраждали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу також пошкоджена техніка рятувальників та будівля підрозділу.

Фото: росіяни обстріляли рятувальників у Херсоні, є загиблий (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, сьогодні зранку у Херсоні пролунала серія вибухів, місцеві жителі повідомляли про сильну пожежу у приватному секторі.

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