У Херсоні лунають потужні вибухи

Херсоні від ранку перебуває під обстрілом окупаційних російських військ. У місті жителі чують потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Оновлено 09:31. Відомо про сильну пожежу в приватному секторі міста. Очевидці повідомляють про загиблого.

"У Херсоні зараз чути потужні вибухи", - пишуть в мережі.

Тим часом місцеві пабліки також повідомляють про дим над містом та про можливих постраждалих.

"На горизонті видніється дим, бережіть себе...Очевидці повідомляють про постраждалих", - додають Telegram-канали.

Нагадаємо, що зараз під обстрілом російських військ перебуває й Краматорськ Донецької області.

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