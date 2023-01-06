У Херсоні лунають потужні вибухи
Фото: в Херсоні 6 січня лунають потужні вибухи (Getty Images)
Херсоні від ранку перебуває під обстрілом окупаційних російських військ. У місті жителі чують потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Оновлено 09:31. Відомо про сильну пожежу в приватному секторі міста. Очевидці повідомляють про загиблого.
"У Херсоні зараз чути потужні вибухи", - пишуть в мережі.
Тим часом місцеві пабліки також повідомляють про дим над містом та про можливих постраждалих.
"На горизонті видніється дим, бережіть себе...Очевидці повідомляють про постраждалих", - додають Telegram-канали.
Нагадаємо, що зараз під обстрілом російських військ перебуває й Краматорськ Донецької області.
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