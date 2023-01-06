Россияне ударили по пожарной части в Херсоне: есть жертва и пострадавшие

Российские войска сегодня, 6 января, обстреляли пожарную часть в Херсоне. В результате атаки один спасатель погиб, еще четверо пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
"Сегодня россияне снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне. К сожалению, один из наших коллег в результате атаки погиб. Еще четверо пострадали", - говорится в сообщении.
В результате обстрела также повреждена техника спасателей и здание подразделения.
Фото: россияне обстреляли спасателей в Херсоне, погибли (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Напомним, сегодня утром в Херсоне прогремела серия взрывов, местные жители сообщали о сильном пожаре в частном секторе.
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