Россияне ударили по пожарной части в Херсоне: есть жертва и пострадавшие

Российские войска сегодня, 6 января, обстреляли пожарную часть в Херсоне. В результате атаки один спасатель погиб, еще четверо пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Сегодня россияне снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне. К сожалению, один из наших коллег в результате атаки погиб. Еще четверо пострадали", - говорится в сообщении.

В результате обстрела также повреждена техника спасателей и здание подразделения.

Фото: россияне обстреляли спасателей в Херсоне, погибли (facebook.com/MNS.GOV.UA)