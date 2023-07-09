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Россияне ударили по жилому кварталу Херсона: есть пострадавшая

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Херсон, Воскресенье 09 июля 2023 15:22
Россияне ударили по жилому кварталу Херсона: есть пострадавшая Иллюстративное фото: россияне ударили по жилому кварталу Херсона (facebook.comMNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли жилой квартал Херсона 9 июля, в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Он сообщил, что российская армия нанесла удар по жилому кварталу Херсона около 13:00.

Из-за атаки пострадала 66-летняя женщина. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ранение головы.

Ей уже оказали медицинскую помощь, жизни женщины ничего не угрожает.

Ситуация в Херсонской области

После того, как украинские бойцы освободили правобережную часть Херсонской области в ноябре 2022 года, оккупанты постоянно обстреливают подконтрольные Украине территории.

Только за прошедшие сутки захватчики 59 раз ударили по территории Херсонской области.

Кроме того, 6 июля россияне атаковали Херсон, в результате чего пострадали три человека.

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