ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по линиям электропередач в Херсоне, - ОВА

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 27 ноября 2022 12:14
Россияне ударили по линиям электропередач в Херсоне, - ОВА Иллюстративное фото: россияне ударили по линиям электропередач в Херсоне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон, в воскресенье, 27 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Ярослава Янушевича.

"Российские оккупанты продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру Херсона. Только что рашисты попали в линии электропередач, которые питают город. Специалисты "Херсоноблэнерго" уже работают над их восстановлением", - написал он.

Янушевич также отметил, что благодаря украинским энергетикам всего через две недели после деоккупации Херсона в городе начала появляться электроэнергия. Это при том, что оккупанты практически уничтожили энергетическую инфраструктуру города.

По его словам, вчера поэтапно начали подключать к электроснабжению бытовых потребителей. У около 5% херсонцев уже был свет в домах.

Напомним, ранее сообщалось, что уже сегодня энергетики могут начать подключать электроэнергию в жилые дома Херсона.

26 ноября в Херсоне заработали канализационная станция и очистные сооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Линия электропередач Война России против Украины
NEWS
В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе
В Киеве почти полностью восстановили свет, тепло и связь: какая ситуация в городе
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины