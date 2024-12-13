Росіяни вдарили по підприємству у Харківській області: є поранені

Російські війська вдарили по підприємству в Харківській області 13 грудня. Поранено працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти вдарили по Мирному Берестинського району", - розповів він.
За попередніми даними, дві людини отримали поранення - це працівники цивільного підприємства.
"Пошкоджена цивільна інфраструктура. Деталі щодо руйнувань зʼясовуються", - зазначив голова ОВА.
Трохи згодом Синєгубов попередив, що кількість поранених зросла.
"Кількість постраждалих збільшилася до 4 людей", - зазначив він.
Російські війська активно почали обстрілювати Харків і область після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Частину регіону було звільнено Силами оборони України восени того ж року, але це не заважає загарбникам продовжувати атакувати населені пункти області.
Зазначимо, буквально в ніч на 13 грудня російські військові вдарили дроном по житловому будинку в Харкові. Цього удару було завдано під час атаки безпілотниками по Україні, яку РФ влаштувала після кількох днів паузи.
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