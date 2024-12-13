Россияне ударили по предприятию в Харьковской области: есть раненые

Обстрелы Харькова и области

Российские войска активно стали обстреливать Харьков и область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Часть региона была освобождена Силами обороны Украины осенью того же года, но это не мешает захватчикам продолжать атаковать населенные пункты области.

Отметим, буквально в ночь на 13 декабря российские военные ударили дроном по жилому дому в Харькове. Этот удар был нанесен во время атаки беспилотниками по Украине, которую РФ устроила после нескольких дней паузы.

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