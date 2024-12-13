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Росіяни вдарили по підприємству у Харківській області: є поранені

Харків, П'ятниця 13 грудня 2024 09:28
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Росіяни вдарили по підприємству у Харківській області: є поранені Фото: росіяни вдарили по підприємству в Харківській області 13 грудня, є поранені (ілюстрація/t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вдарили по підприємству в Харківській області 13 грудня. Поранено працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти вдарили по Мирному Берестинського району", - розповів він.

За попередніми даними, дві людини отримали поранення - це працівники цивільного підприємства.

"Пошкоджена цивільна інфраструктура. Деталі щодо руйнувань зʼясовуються", - зазначив голова ОВА.

Четверо поранених

Трохи згодом Синєгубов попередив, що кількість поранених зросла.

"Кількість постраждалих збільшилася до 4 людей", - зазначив він.

Обстріли Харкова та області

Російські війська активно почали обстрілювати Харків і область після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Частину регіону було звільнено Силами оборони України восени того ж року, але це не заважає загарбникам продовжувати атакувати населені пункти області.

Зазначимо, буквально в ніч на 13 грудня російські військові вдарили дроном по житловому будинку в Харкові. Цього удару було завдано під час атаки безпілотниками по Україні, яку РФ влаштувала після кількох днів паузи.

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