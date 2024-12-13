Росіяни вдарили по підприємству у Харківській області: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За попередніми даними, дві людини отримали поранення - це працівники цивільного підприємства.

Обстріли Харкова та області

Російські війська активно почали обстрілювати Харків і область після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Частину регіону було звільнено Силами оборони України восени того ж року, але це не заважає загарбникам продовжувати атакувати населені пункти області.

Зазначимо, буквально в ніч на 13 грудня російські військові вдарили дроном по житловому будинку в Харкові. Цього удару було завдано під час атаки безпілотниками по Україні, яку РФ влаштувала після кількох днів паузи.

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