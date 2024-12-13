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Россияне ударили по предприятию в Харьковской области: есть раненые

Харьков, Пятница 13 декабря 2024 09:28
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Россияне ударили по предприятию в Харьковской области: есть раненые Фото: россияне ударили по предприятию в Харьковской области 13 декабря, есть раненые (иллюстрация/t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ударили по предприятию в Харьковской области 13 декабря. Ранены работники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты ударили по Мирному Берестинского района", - рассказал он.

По предварительным данным, два человека получили ранения - это работники гражданского предприятия.

"Повреждена гражданская инфраструктура. Детали относительно разрушений выясняются", - отметил глава ОВА.

Четверо раненых

Чуть позже Синегубов предупредил, что количество раненых возросло.

"Количество пострадавших увеличилось до 4 человек", - отметил он.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска активно стали обстреливать Харьков и область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Часть региона была освобождена Силами обороны Украины осенью того же года, но это не мешает захватчикам продолжать атаковать населенные пункты области.

Отметим, буквально в ночь на 13 декабря российские военные ударили дроном по жилому дому в Харькове. Этот удар был нанесен во время атаки беспилотниками по Украине, которую РФ устроила после нескольких дней паузы.

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