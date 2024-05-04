UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Одеський район: є постраждалі

Фото: окупанти обстріляли Одеський район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 4 травня, обстріляли цивільну інфраструктуру в Одеському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

"Наразі відомо про трьох поранених: чоловіка та двох жінок. Чоловіку медичну допомогу надано на місці, жінок госпіталізовано. Їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив Кіпер.

Він наголосив, що внаслідок ракетного удару пошкоджено цивільну інфраструктуру.

"На місці працюють всі відповідні служби.Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян", - сказав глава ОВА.

 

Обстріли України 4 травня

Нагадаємо, що сьогодні вдень російські терористи вдарили по Харкову. В місті спалахнула пожежа, четверо людей отримали поранення.

Під російськими атаками опинилась також Дніпропетровська область. Там окупанти атакували енергетичну підстанцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаОкупанти