Росіяни вдарили по Одесі: в місті пошкоджено житлову забудову

Зауважимо, що протягом останніх місяців російські терористи регулярно і майже кожної ночі атакували Україну ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

До прикладу, лише вчора в Одесі працювали сили ППО через російські атаки.

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