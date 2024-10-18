Росіяни вдарили по Одесі: в місті пошкоджено житлову забудову

Російські окупанти вдарили по Одесі в п'ятницю, 18 жовтня. В результаті атаки в місті пошкоджено житлову забудову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Одеси.
Наразі через рух ворожих ударних БпЛА в Одеській області оголошено тривогу. А за даними міськради в місті вже зафіксовано наслідки російської атаки.
"Внаслідок російської ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову. На місці виникла пожежа. Працюють рятувальні та оперативні служби", - заявили в адміністрації.
Карта повітряних тривог станом на 22:53 виглядає так:
Зауважимо, що протягом останніх місяців російські терористи регулярно і майже кожної ночі атакували Україну ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА).
До прикладу, лише вчора в Одесі працювали сили ППО через російські атаки.
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