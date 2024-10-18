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Россияне ударили по Одессе: в городе повреждена жилая застройка

Фото: россияне ударили по Одессе (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Российские кафиры ударили по Одессе в пятницу, 18 октября. В результате атаки в городе повреждена жилая застройка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Одессы.

В настоящее время из-за движения вражеских ударных БпЛА в Одесской области объявлена тревога. По данным горсовета в городе уже зафиксированы последствия российской атаки.

"В результате российской ракетной атаки в Одессе повреждена жилищная застройка. На месте возник пожар. Работают спасательные и оперативные службы", - заявили в администрации.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:53 выглядит так:

Заметим, что в последние месяцы российские террористы регулярно и почти каждую ночь атаковали Украину ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БпЛА).

К примеру, только вчера в Одессе работали силы ПВО из-за российских атак.

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ОдессаВойна России против Украины