Россияне ударили по Одессе: в городе повреждена жилая застройка

В настоящее время из-за движения вражеских ударных БпЛА в Одесской области объявлена тревога. По данным горсовета в городе уже зафиксированы последствия российской атаки.

"В результате российской ракетной атаки в Одессе повреждена жилищная застройка. На месте возник пожар. Работают спасательные и оперативные службы", - заявили в администрации.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:53 выглядит так: