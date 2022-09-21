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Росіяни вдарили по Очакову дронами-камікадзе

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Миколаївська область, Середа 21 вересня 2022 16:27
Росіяни вдарили по Очакову дронами-камікадзе Фото: росіяни вдарили по Очакову дронами-камікадзе (armyinform com ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вдарили по Очакову Миколаївської області дронами-камікадзе 20 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Загарбники продовжують застосовувати ударні дрони-камікадзе, які наносять точкові удари по цивільних об’єктах.

"Пізно увечері завдано чергового удару по прибережній зоні Очакова. Втрат немає", - сказано у повідомленні.

Окрім того, росіяни продовжують застосовувати безпілотники для корегування вогню та розвідки українських позицій. Так, вчора двох "шпигунів" типу "Орлан-10" знищено в районах Новодмитрівки та Костирки, у Херсонській області.

"Враховуючи висновки з обстановки, не виключено, що після промови диктатора ворожі війська можуть посилити ракетні атаки та інші способи дистанційного впливу на незламний український народ", - додають військові.

Нагадаємо, 19 вересня ЗСУ збии російський безпілотник "Картограф" над Миколаївською областю.

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Миколаївська область
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