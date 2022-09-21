Россияне ударили по Очакову дронами-камикадзе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Юг ".

Захватчики продолжают применять ударные дроны-камикадзе, наносящие точечные удары по гражданским объектам.

"Поздно вечером нанесен очередной удар по прибрежной зоне Очакова. Потерь нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне продолжают применять беспилотники для корректировки огня и разведки украинских позиций. Так, вчера два "шпиона" типа "Орлан-10" уничтожены в районах Новодмитровки и Костырки, в Херсонской области.

"Учитывая выводы из обстановки, не исключено, что после речи диктатора вражеские войска могут усилить ракетные атаки и другие способы дистанционного воздействия на несокрушимый украинский народ", - добавляют военные.