ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне ударили по Очакову дронами-камикадзе

Новина українською →
Николаевская область, Среда 21 сентября 2022 16:27
Россияне ударили по Очакову дронами-камикадзе Фото: россияне ударили по Очакову дронами-камикадзе (armyinform com ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ударили по Очакову Николаевской области дронами-камикадзе 20 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Захватчики продолжают применять ударные дроны-камикадзе, наносящие точечные удары по гражданским объектам.

"Поздно вечером нанесен очередной удар по прибрежной зоне Очакова. Потерь нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, россияне продолжают применять беспилотники для корректировки огня и разведки украинских позиций. Так, вчера два "шпиона" типа "Орлан-10" уничтожены в районах Новодмитровки и Костырки, в Херсонской области.

"Учитывая выводы из обстановки, не исключено, что после речи диктатора вражеские войска могут усилить ракетные атаки и другие способы дистанционного воздействия на несокрушимый украинский народ", - добавляют военные.

Напомним, 19 сентября ВСУ сбили российский беспилотник "Картограф" над Николаевской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России