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Росіяни вдарили по Очакову: була пожежа, четверо поранених

Фото: окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області 10 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області 10 серпня. Постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма 11 серпня.

"Удень, 10 серпня, о 14:30, під ворожим артилерійським обстрілом перебувало м. Очаків Очаківської громади", - розповів він.

За уточненими даними, травмовано чотирьох людей - двох жінок 70 та 73 років та двох чоловіків - 44 та 69 років.

"На ранок стан трьох постраждалих задовільний. Жінка 70 років госпіталізована в Миколаїв, стан важкий", - додав Кім.

Наслідки атаки РФ

Крім цього, пошкоджено сім приватних будинків та лінія електропередач. На території одного із будинків виникла пожежа. Також відбулося займання двох господарчих споруд та сухої трави.

Всі пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

Обстріли Очакова

Місто Очаків Миколаївської області знаходиться на березі Чорного моря та входить до складу Миколаївського району. Населений пункт постійно перебуває під обстрілами РФ.

Наприклад, російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області з міномету 4 серпня. Тоді постраждала жінка.

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