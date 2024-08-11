Росіяни вдарили по Очакову: була пожежа, четверо поранених

"Удень, 10 серпня, о 14:30, під ворожим артилерійським обстрілом перебувало м. Очаків Очаківської громади", - розповів він.

За уточненими даними, травмовано чотирьох людей - двох жінок 70 та 73 років та двох чоловіків - 44 та 69 років.

"На ранок стан трьох постраждалих задовільний. Жінка 70 років госпіталізована в Миколаїв, стан важкий", - додав Кім.

Наслідки атаки РФ

Крім цього, пошкоджено сім приватних будинків та лінія електропередач. На території одного із будинків виникла пожежа. Також відбулося займання двох господарчих споруд та сухої трави.

Всі пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями.