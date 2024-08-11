Россияне ударили по Очакову: был пожар, четверо раненых

"Днем, 10 августа, в 14:30, под вражеским артиллерийским обстрелом находился г. Очаков Очаковской общины", - рассказал он.

По уточненным данным, травмированы четыре человека - две женщины 70 лет и 73 года и двое мужчин - 44 и 69 лет.

"На утро состояние трех пострадавших удовлетворительное. Женщина 70 лет госпитализирована в Николаев, состояние тяжелое", - добавил Ким.

Последствия атаки РФ

Кроме этого, повреждено семь частных домов и линия электропередач. На территории одного из домов возник пожар. Также произошло возгорание двух хозяйственных построек и сухой травы.

Все пожары были оперативно ликвидированы пожарными.