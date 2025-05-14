Росіяни вдарили по об’єкту промислової інфраструктури в Сумах, є постраждалі

Обстріл України 14 травня

У ніч на 14 травня російські війська здійснили масштабний повітряний напад на Україну.

За даними Повітряних сил, починаючи з 19:30 13 травня, ворог атакував з різних напрямків, використовуючи балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 із Криму та 145 ударних БПЛА типу Shahed.

Крім того, Росія залучила безпілотники-імітатори різних типів, що запускалися з Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Силам ППО вдалося збити 80 ворожих дронів типу Shahed, а також інших ударних безпілотників.

Крім того, 42 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені, що не призвело до негативних наслідків для українських територій.

Внаслідок ворожого нападу постраждали кілька регіонів України, зокрема Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Крім того, сьогодні зранку у Кропивницькому пролунала серія вибухів. В регіоні було зафіксовано ударні безпілотники росіян.

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