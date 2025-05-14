Россияне ударили по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах, есть пострадавшие

"Взрыв, который только что был слышен в городе - это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры", - рассказал Кобзарь.

По его словам, дополнительная информация будет предоставлена позже.

Как сообщили в ОВА, враг нанес ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской громады. Предварительно, есть пострадавшие.

Последствия удара выясняются. На месте происшествия работают соответствующие службы.