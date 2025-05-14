RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне ударили по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах, есть пострадавшие

Фото: россияне ударили по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 14 мая атаковали Сумы. Оккупанты ударили по объекту промышленной инфраструктуры, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря и Сумской ОВА.

"Взрыв, который только что был слышен в городе - это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры", - рассказал Кобзарь.

По его словам, дополнительная информация будет предоставлена позже.

Как сообщили в ОВА, враг нанес ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской громады. Предварительно, есть пострадавшие.

Последствия удара выясняются. На месте происшествия работают соответствующие службы.

 

Обстрел Украины 14 мая

В ночь на 14 мая российские войска совершили масштабное воздушное нападение на Украину.

По данным Воздушных сил, начиная с 19:30 13 мая, враг атаковал с разных направлений, используя баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из Крыма и 145 ударных БПЛА типа Shahed.

Кроме того, Россия привлекла беспилотники-имитаторы различных типов, которые запускались из Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских дронов типа Shahed, а также других ударных беспилотников.

Кроме того, 42 беспилотника-имитатора были локально потеряны, что не привело к негативным последствиям для украинских территорий.

Вследствие вражеского нападения пострадали несколько регионов Украины, в частности Сумская, Харьковская, Одесская, Донецкая и Кировоградская области.

Кроме того, сегодня утром в Кропивницком прозвучала серия взрывов. В регионе были зафиксированы ударные беспилотники россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыВойна в Украине