Росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині

Нагадаємо, російські війська вночі 12 жовтня атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області. Внаслідок удару виникла пожежа та було пошкоджено критичне обладнання.

2 жовтня у Харківській області російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував автівку "Газмереж", що входить до "Групи Нафтогаз". Усередині перебували п’ятеро працівників, які їхали на ремонтні роботи.