Росіяни вдарили по об'єкту "Нафтогазу" на Полтавщині

Росія вночі 15 жовтня атакувала газовидобувну інфраструктуру "Групи Нафтогаз" у Полтавській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
Внаслідок удару ворожого дрона пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Роботу призупинено.
"Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань,
- зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.
Нагадаємо, російські війська вночі 12 жовтня атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу" в Харківській області. Внаслідок удару виникла пожежа та було пошкоджено критичне обладнання.
2 жовтня у Харківській області російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував автівку "Газмереж", що входить до "Групи Нафтогаз". Усередині перебували п’ятеро працівників, які їхали на ремонтні роботи.