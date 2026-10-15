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Россияне ударили по объекту "Нафтогаза" на Полтавщине

10:30 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили по объекту "Нафтогаза" на Полтавщине (naftogaz.com)

Россия ночью 15 октября атаковала газодобывающую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" в Полтавской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

В результате удара вражеского дрона повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Работа приостановлена.

"Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте идет оценка последствий и масштабов разрушений,
- отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Напомним, российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.

2 октября в Харьковской области российский FPV-дрон целенаправленно атаковал автомобиль "Газсетей", входящий в "Группу Нафтогаз". Внутри находились пять работников, которые ехали на ремонтные работы.

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