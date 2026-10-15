Россияне ударили по объекту "Нафтогаза" на Полтавщине

Напомним, российские войска ночью 12 октября атаковали газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Харьковской области. В результате удара возник пожар и было повреждено критическое оборудование.

2 октября в Харьковской области российский FPV-дрон целенаправленно атаковал автомобиль "Газсетей", входящий в "Группу Нафтогаз". Внутри находились пять работников, которые ехали на ремонтные работы.