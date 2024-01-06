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Росіяни вдарили по Нікополю: є жертва, постраждала дитина та пенсіонер

Фото: окупанти вдарили по Нікополю 6 січня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вдарили з артилерії по Нікополю. Внаслідок атаки ворога загинула людина, двоє осіб поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

Сьогодні зранку російські загарбники атакували Нікополь. У місті пошкоджені 13 приватних будинків та 6 господарських споруд. Також пошкоджені 6 автомобілів, лінії електропередач та газогін.

Внаслідок ворожої атаки є жертва. Відомо, що загинув 45-річний чоловік.

Крім того, через обстріли з боку окупантів поранення отримали 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік.

 

Фото: окупанти вдарили по Нікополю 6 січня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Нікополя

Місто Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра. Росіяни обстрілюють місто та район майже щоденно.

Так, 4 січня  росіяни вдарили по Нікополю, внаслідок чого постраждали двоє людей, а 5 січня російський дрон-камікадзе влучив у житловий будинок у Нікополі. Через "приліт" спалахнула пожежа.

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