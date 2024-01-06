Россияне ударили по Никополю: есть жертва, пострадал ребенок и пенсионер

Сегодня утром российские захватчики атаковали Никополь. В городе повреждены 13 частных домов и 6 хозяйственных построек. Также повреждены 6 автомобилей, линии электропередач и газопровод.

В результате вражеской атаки есть жертва. Известно, что погиб 45-летний мужчина.

Кроме того, из-за обстрелов со стороны оккупантов ранения получили 16-летняя девочка и 66-летний мужчина.

Фото: оккупанты ударили по Никополю 6 января (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Никополя

Город Никополь Днепропетровской области находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра. Россияне обстреливают город и район почти ежедневно.

Так, 4 января россияне ударили по Никополю, в результате чего пострадали два человека, а 5 января российский дрон-камикадзе попал в жилой дом в Никополе. Из-за "прилета" вспыхнул пожар.