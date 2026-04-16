Росіяни вдарили по молитовному дому в Запоріжжі, є загиблий та поранені

"Вже троє поранених: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни ударили по обласному центру. Є руйнування. На жаль, одна людина загинула. Усім пораненим надається необхідна допомога", - написав він.

Атакований росіянами молитовний дім знаходиться в одному з районів Запоріжжя. Попередньо відомо, що окупанти завдали по району удару КАБами, окрім молитовного дому пошкоджено низку інших інфраструктурних та житлових будівель.