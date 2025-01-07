Росіяни вдарили по місту в прикордонні Чернігівської області, є поранені

За даними ОВА, сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку. В результаті обстрілу відомо про трьох поранених, двоє із них - госпіталізовані. Є руйнування.

"Усі подробиці згодом", - написав голова ОВА Вячеслав Чаус.

Він також попередив про загрозу повторного обстрілу.

Оновлено о 11:05.

Чаус уточнив, що Семенівка передувала під ворожим обстрілом всю ніч. Ворог бив з артилерії. Зокрема, внаслідок прильотів ввечері 6 січня зайнялися житлові будинки.

А вже вранці 7 січня ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців.

Обстріл Семенівки

Нагадаємо, ввечері 4 січня російська армія вдарила по прикордонній Семенівці Чернігівської області. Росіяни застосували керовані авіаційні бомби і вдарили по центральній частині населеного пункту. У місті зафіксували значні пошкодження.

Спочатку місцева влада та поліція повідомили про сімох постраждалих внаслідок атаки. Однак пізніше кількість поранених через авіаудар зросла до дев'яти осіб.