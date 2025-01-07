Россияне ударили по городу в приграничье Черниговской области, есть раненые

По данным ОВА, сегодня утром враг несколько раз обстрелял Семеновку. В результате обстрела известно о трех раненых, двое из них - госпитализированы. Есть разрушения.

"Все подробности позже", - написал председатель ОГА Вячеслав Чаус.

Он также предупредил об угрозе повторного обстрела.

Обновлено в 11:05.

Чаус уточнил, что Семеновка находилась под вражеским обстрелом всю ночь. Враг бил из артиллерии. В частности, в результате прилетов вечером 6 января загорелись жилые дома.

А уже утром 7 января враг попал по гражданской инфраструктуре. Повреждено предприятие. В результате обстрела также повреждены здания и дома местных жителей.

Обстрел Семеновки

Напомним, вечером 4 января российская армия ударила по пограничной Семеновке Черниговской области. Россияне применили управляемые авиационные бомбы и ударили по центральной части населенного пункта. В городе зафиксировали значительные повреждения.

Сначала местные власти и полиция сообщили о семи пострадавших в результате атаки. Однако позже количество раненых из-за авиаудара возросло до девяти человек.