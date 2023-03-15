Харків під обстрілом: мешканців міста просять залишатись в укриттях
Фото: окупанти обстрілюють Харків 15 березня (GettyImages)
В середу, 15 березня, в Харкові повідомляють про вибухи. По всій Україні лунає повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, у середу, 15 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли в небо російський винищувач.
Також 15 березня у Київській області будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів, тому мешканці можуть чути звуки вибухів.
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