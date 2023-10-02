Росіяни обстріляли багатоповерхівки в Куп'янську: постраждала жінка

Російська армія сьогодні, 2 жовтня, двічі обстріляла Куп'янськ у Харківській області. Унаслідок ворожих ударів постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова та Харківську обласну прокуратуру .

Перший обстріл Куп'янська

Синєгубов повідомив, що окупанти авіабомбою атакували місто. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/synegubov.official)

"На цю хвилину інформації про поранених немає.Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки влучань", - пояснив глава області.

Друга атака на місто

Пізніше Синєгубов написав, що окупанти завдали ще одного удару по Куп’янську.

Фото: Наслідки удару (t.me/synegubov)

"Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки", - повідомив глава ОВА.

За його словами, постраждала цивільна жінка, госпіталізована до медичної установи, її дані встановлюються.

Постраждалих стало більше

Харківська обласна прокуратура повідомила, що почала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

"Пошкоджено низку житлових будинків та автомобілів містян. Отримали поранення чоловік та жінка. Інформація уточнюється", - додали правоохоронці.

Обстріли Куп'янська

Російські терористи майже щодня завдають ударів по Харківській області. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Нещодавно терористи завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську. Спочатку було відомо про трьох загиблих, утім, пізніше повідомлялося про вісьмох загиблих.

За даними відомства, військові РФ завдали удару гібридною ракетою "Грім-Е1", яка створена на базі радянської ракети Х-38.