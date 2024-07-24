UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по Лозовій: є поранені, чотирьох людей шукають

Фото: російські війська обстріляли Лозову 24 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли об'єкт інфраструктури у Лозовій Харківській області. Троє людей постраждали, ще четверо шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За щойно отриманою інформацією у м. Лозова ворог атакував інфраструктурний об’єкт", - розповів він.

Внаслідок ракетного удару постраждали три людини, ще щодо чотирьох тривають пошукові роботи.

"Всі служби на місцях", - констатував голова ОВА. 

Обстріл Харкова

Окрім Лозової, російські війська атакували і Харків 24 липня. Окупанти ракетами інфраструктурний об'єкт Харкова. На місці влучання почалась сильна пожежа.

Пізніше стало відомо, що загарбники вдарили по місту двічі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні