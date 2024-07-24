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Россияне ударили по Лозовой: есть раненые, четыре человека ищут

Фото: российские войска обстреляли Лозовую 24 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли объект инфраструктуры в Лозовой Харьковской области. Трое людей пострадали, еще четверых ищут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По только что полученной информации в г. Лозовая враг атаковал инфраструктурный объект", - рассказал он.

В результате ракетного удара пострадали три человека, еще относительно четырех продолжаются поисковые работы.

"Все службы на местах", - констатировал глава ОВА.

Обстрел Харькова

Кроме Лозовой, российские войска атаковали и Харьков 24 июля. Оккупанты ракетами инфраструктурный объект Харькова. На месте попадания начался сильный пожар.

Позже стало известно, что захватчики ударили по городу дважды.

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