У Кривому Розі прямий "приліт" балістики в житловий будинок: що відомо

Російські терористи у вівторок, 24 грудня, завдали удару по Кривому Рогу. Ворожа ракета влучила у житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкул а.

"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок. Інформація уточнюється. З’ясовуємо також, чи постраждали люди", - повідомив Лисак.

За словами Вілкула, росіяни вдарили балістикою.

"Високоточні" потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин", - додав він.

Попередньо, у Кривому Розі п'ятеро поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав фото наслідків ворожого удару.

"В той час, як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили", - написав омбудсмен.

Фото: росіяни вдарили по житловому будинку у Кривому Розі (t.me/dmytro_lubinetzs)