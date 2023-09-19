Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ

За даними слідства, окупанти вдарили по даному ринку у Костянтинівці із комплексу С-300 і про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії.

Також слідство досліджує низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу.

Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин даного воєнного злочину.

Розслідування проводиться за 438 статтею ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Про що написали в NYT?

Нагадаємо, що сьогодні видання The New York Times випустило розслідування про те, що удар по Костянтинівці міг бути "трагічною випадковістю".

Журналісти написали, що на ринок нібито впала українська ракета ППО, випущена з системи "Бук".

У виданні стверджують, що на це вказують докази, зібрані та проаналізовані The New York Times, включаючи осколки ракет, супутникові зображення, свідчення очевидців і публікації в соціальних мережах.

"Схоже, напад був трагічною невдачею. Експерти з протиповітряної оборони кажуть, що подібні ракети можуть збиватися з курсу з різних причин, включаючи несправність електроніки або пошкоджений або зрізані під час запуску кільця", - йдеться в матеріалі.

Що не так з автором статті?

Джерела РБК-Україна в Силах безпеки та оборони звернули увагу, що автор цієї статті Thomas Gibbons-Neff неодноразово помічений на просуванні російських наративів. Він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну та нашу армію.

Серед іншого, раніше він писав, що ЗСУ нібито "використовують касетні боєприпаси у населених пунктах", заявляв, що наші військові "торгують танками та артилерією", а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні.

Так, джерела РБК-Україна навели лише деякі приклади його статей:

"Щоб відштовхнути росіян, українці вдарили по селу касетними боєприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions);

"Фронтова тіньова економіка: українські підрозділи торгують танками та артилерією" (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery);

"Викрадена доблесть: американські волонтери в Україні, які брешуть, марнотратять і сваряться" (Stolen Valor: The U.S. Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).

"Саме цього журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій", - повідомив співрозмовник у Силах безпеки та оборони.

Реакція Офісу президента

На публікацію NYT вже відреагував радник голови ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів.

"Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в межах неспровокованої війни", - написав Подоляк у мережі.

Обстріл Костянтинівки 6 вересня

Нагадаємо, що 6 вересня в Донецькій ОВА повідомили, що російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Йшлося про удар по місцевому ринку. Внаслідок чого 16 загинули, а 33 були поранені.

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