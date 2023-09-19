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У Зеленського відреагували на публікацію NYT про Костянтинівку: триває розслідування удару

Україна, Вівторок 19 вересня 2023 14:40
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У Зеленського відреагували на публікацію NYT про Костянтинівку: триває розслідування удару Фото: обстріл Костянтинівки Донецької області 6 вересня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Слідство щодо обстрілу ринку у Костянтинівці Донецької області у середу, 6 вересня, ще триває. При цьому не варто забувати, що саме РФ вторглася в Україну і завдає ударів по мирному населенню.

Саме так прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк нещодавну публікацію NYT, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Безперечно, поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів. Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці", - сказав він.

За словами Подоляка, правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів, зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці.

"У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено", - підкреслив він.

Подоляк також нагадав, що не слід забувати той факт, що це Росія розпочала вторгнення в Україну й саме Росія відповідальна за принесення війни в Україну.

"І саме Росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна ж веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території", - додав він.

Що написав NYT

У статті атаку на Костянтинівку Донецької області журналісти називають не інакше як "трагічною випадковістю", яка нібито була "результатом влучення ракети української системи ППО, випущеної з установки "Бук".

Обстріл Костянтинівки Донецької області

Вдень 6 вересня російські окупанти здійснили обстріл Центрального ринку Костянтинівки Донецької області. Тоді на ринку було багато людей.

Буквально відразу стало відомо про жертв та велику кількість постраждалих. 7 вересня МВС України уточнило кількість жертв і поранених через удар по Костянтинівці - 16 та 33 відповідно. Вже 8 вересня стало відомо ще про 4 поранених, їхня кількість збільшилася до 37.

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