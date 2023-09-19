Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ

Российские войска 6 сентября ударили по Константиновке Донецкой области. Для обстрела рынка враг применил комплекс С-300.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, оккупанты ударили по данному рынку в Константиновке из комплекса С-300 и об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии.
Также следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств данного военного преступления.
Расследование проводится по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, что сегодня издание The New York Times выпустило расследование о том, что удар по Константиновке мог быть "трагической случайностью".
Журналисты написали, что на рынок якобы упала украинская ракета ПВО, выпущенная из системы "Бук".
В издании утверждают, что на это указывают доказательства, собранные и проанализированные The New York Times, включая осколки ракет, спутниковые изображения, свидетельства очевидцев и публикации в социальных сетях.
"Похоже, нападение было трагической неудачей. Эксперты по противовоздушной обороне говорят, что подобные ракеты могут сбиваться с курса по разным причинам, включая неисправность электроники или повреждены или срезаны при запуске кольца", - говорится в материале.
Источники РБК-Украина в Силах безопасности и обороны обратили внимание, что автор этой статьи Thomas Gibbons-Neff неоднократно замечен на продвижении российских нарративов. Он систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times, где пытается дискредитировать Украину и нашу армию.
Среди прочего ранее он писал, что ВСУ якобы "используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах", заявлял, что наши военные "торгуют танками и артиллерией", а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, которые помогают Украине.
Так, источники РБК-Украина привели лишь некоторые примеры его статей:
"Именно этого журналиста уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий", - сообщил собеседник в Силах безопасности и обороны.
На публикацию NYT уже отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями касательно причастности России к удару по Константиновке влечет за собой рост конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов.
"Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в пределах неспровоцированной войны", - написал Подоляк в сети.
Напомним, что 6 сентября в Донецкой ОВА сообщили, что российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. Речь шла об ударе по местному рынку. В результате 16 погибли, а 33 были ранены.
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