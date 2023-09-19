Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ

По данным следствия, оккупанты ударили по данному рынку в Константиновке из комплекса С-300 и об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии.

Также следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств данного военного преступления.

Расследование проводится по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

О чем написали в NYT?

Напомним, что сегодня издание The New York Times выпустило расследование о том, что удар по Константиновке мог быть "трагической случайностью".

Журналисты написали, что на рынок якобы упала украинская ракета ПВО, выпущенная из системы "Бук".

В издании утверждают, что на это указывают доказательства, собранные и проанализированные The New York Times, включая осколки ракет, спутниковые изображения, свидетельства очевидцев и публикации в социальных сетях.

"Похоже, нападение было трагической неудачей. Эксперты по противовоздушной обороне говорят, что подобные ракеты могут сбиваться с курса по разным причинам, включая неисправность электроники или повреждены или срезаны при запуске кольца", - говорится в материале.

Что не так с автором статьи?

Источники РБК-Украина в Силах безопасности и обороны обратили внимание, что автор этой статьи Thomas Gibbons-Neff неоднократно замечен на продвижении российских нарративов. Он систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times, где пытается дискредитировать Украину и нашу армию.

Среди прочего ранее он писал, что ВСУ якобы "используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах", заявлял, что наши военные "торгуют танками и артиллерией", а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, которые помогают Украине.

Так, источники РБК-Украина привели лишь некоторые примеры его статей:

"Чтобы оттолкнуть россиян, украинцы ударили по деревне кассетными боеприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions);

"Фронтовая теневая экономика: украинские подразделения торгуют танками и артиллерией" (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery);

"Похищенная доблесть: лгущие, расточающие и ссорящиеся американские волонтеры в Украине" (Stolen Valor: The US Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).

"Именно этого журналиста уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий", - сообщил собеседник в Силах безопасности и обороны.

Реакция Офиса президента

На публикацию NYT уже отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями касательно причастности России к удару по Константиновке влечет за собой рост конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов.

"Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в пределах неспровоцированной войны", - написал Подоляк в сети.

Обстрел Константиновки 6 сентября

Напомним, что 6 сентября в Донецкой ОВА сообщили, что российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. Речь шла об ударе по местному рынку. В результате 16 погибли, а 33 были ранены.

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