UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області, - ОВА

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни атакували Херсонську область з авіації. Скинули на регіон керовані авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

  • Зазначається, що внаслідок атаки постраждали райони: 
  • Херсон; 
  • Дар'ївка; 
  • Козацьке; 
  • Одрадокам'янка.  

"Інформація щодо потерпілих та руйнування уточнюється", - пише ОВА. 

Наразі інші подробиці обстрілів не розкриваються. 

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби російські окупанти здійснили 61 обстріл, випустивши загалом 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків,  "Градів" та БПЛА.

Росіяни поцілили у будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні й територію національного парку та складські приміщення у Бериславському районі.

Внаслідок обстрілів минулої доби загинув цивільний, ще четверо отримали поранення.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в Україні