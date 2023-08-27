RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области, - ОВА

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне атаковали Херсонскую область с авиации. Сбросили на регион управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

  • Отмечается, что в результате атаки пострадали районы: 
  • Херсон; 
  • Дарьевка; 
  • Казацкое; 
  • Одрадокаменка.  

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - пишет ОВА. 

Сейчас другие подробности обстрелов не раскрываются. 

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Как рассказывал глава ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 61 обстрел, выпустив всего 272 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

Россияне попали в здание объекта критической инфраструктуры, территорию и здание медицинского учреждения, здание предприятия в Херсоне и территорию национального парка и складские помещения в Бериславском районе.

В результате обстрелов за прошедшие сутки погиб гражданский, еще четверо получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине