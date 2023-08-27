Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области, - ОВА

Россияне атаковали Херсонскую область с авиации. Сбросили на регион управляемые авиабомбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - пишет ОВА.
Сейчас другие подробности обстрелов не раскрываются.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.
Как рассказывал глава ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 61 обстрел, выпустив всего 272 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.
Россияне попали в здание объекта критической инфраструктуры, территорию и здание медицинского учреждения, здание предприятия в Херсоне и территорию национального парка и складские помещения в Бериславском районе.
В результате обстрелов за прошедшие сутки погиб гражданский, еще четверо получили ранения.
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