Росіяни вдарили касетними снарядами по селу під Вовчанськом: поранено начальника МВА

Обстріли Харківської області

Варто зауважити, що росіяни значно посилили обстріли прикордонних населених пунктів у Харківській області після того, як вони розпочали свій наступ на регіон.

Для атак ворог часто використовує керовані авіаційні бомби, які спричиняють сильні руйнування. Ще кілька днів тому спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що за добу на Вовчанську громаду скинули понад 20 таких авіабомб.

Також по всій лінії фронту ворог часто використовує для атак касетні боєприпаси, призначені для вбивства людей. Такі снаряди прилітають не лише по позиціях бійців ЗСУ, а й по населених пунктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.