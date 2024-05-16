Россияне ударили кассетными снарядами по селу под Волчанском: ранен начальник ГВА

Обстрелы Харьковской области

Стоит заметить, что россияне значительно усилили обстрелы пограничных населенных пунктов в Харьковской области после того, как они начали свое наступление на регион.

Для атак враг часто использует управляемые авиационные бомбы, которые вызывают сильные разрушения. Еще несколько дней назад спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявлял, что за сутки на Волчанскую общину скинули более 20 таких авиабомб.

Также по всей линии фронта враг часто использует для атак кассетные боеприпасы, которые предназначены для убийства людей. Такие снаряды прилетают не только по позициям бойцов ВСУ, но и по населенным пунктам.

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