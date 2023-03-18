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Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Краматорську: є загиблі та поранені

Ілюстративне фото: росіяни вдарили касетними боєприпасами по Краматорську (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 18 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Внаслідок атаки двоє людей загинули, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Щонайменше 2 людей загинули і 5 поранені - наслідок обстрілу Краматорська. Це - оперативні дані на 17:15. Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, влучили в парк Бернацького та ритуальну службу", - написав Кириленко.

Фото: наслідки обстрілу Краматорська (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено близько десяти житлових будинків та кілька автомобілів.

Кириленко також наголосив, що окупанти б'ють по місту цілодобово.

Нагадаємо, у Краматорську сьогодні вдень пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили ракетами по околицях міста.

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