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Россияне ударили кассетными боеприпасами по Краматорску: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото: россияне ударили кассетными боеприпасами по Краматорску (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 18 марта, российские оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. В результате атаки два человека погибли, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"По меньшей мере, 2 человека погибли и 5 ранены - следствие обстрела Краматорска. Это - оперативные данные на 17:15. Россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попали в парк Бернацкого и ритуальную службу", - написал Кириленко.

Фото: последствия обстрела Краматорска (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

По его словам, в результате атаки повреждены около десяти жилых домов и несколько автомобилей.

Кириленко также подчеркнул, что оккупанты бьют по городу круглосуточно.

Напомним, в Краматорске сегодня днем прозвучали взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили ракетами по окрестностям города.

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