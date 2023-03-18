Россияне ударили кассетными боеприпасами по Краматорску: есть погибшие и раненые

Сегодня, 18 марта, российские оккупанты обстреляли Краматорск кассетными боеприпасами. В результате атаки два человека погибли, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
"По меньшей мере, 2 человека погибли и 5 ранены - следствие обстрела Краматорска. Это - оперативные данные на 17:15. Россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попали в парк Бернацкого и ритуальную службу", - написал Кириленко.
Фото: последствия обстрела Краматорска (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
По его словам, в результате атаки повреждены около десяти жилых домов и несколько автомобилей.
Кириленко также подчеркнул, что оккупанты бьют по городу круглосуточно.
Напомним, в Краматорске сегодня днем прозвучали взрывы.
Позже стало известно, что россияне ударили ракетами по окрестностям города.
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