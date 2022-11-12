UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю: можлива евакуація частини мешканців

Ілюстративне фото: росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 12 листопада, увечері російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Місцева влада вирішує питання про евакуацію мешканців кількох будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.

За його словами, окупанти вдарили по Запоріжжю з ракетного комплексу "Іскандер-М". При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.

Боєприпас росіян (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Тимошенко зазначив, що касетні снаряди можуть розірватися будь-якої миті і здатні "прошивати" навіть бетонні конструкції.

"Наразі вирішується питання евакуації мешканців будинків, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Запоріжжі було чути кілька вибухів.

Після цього секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що причиною вибухів стала успішна робота українських сил ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяевакуаціяОфіс президентаВійна Росії проти Україниракетный удар