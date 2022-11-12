Росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю: можлива евакуація частини мешканців

У суботу, 12 листопада, увечері російські окупанти вдарили по Запоріжжю касетним боєприпасом. Місцева влада вирішує питання про евакуацію мешканців кількох будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко у Telegram.
За його словами, окупанти вдарили по Запоріжжю з ракетного комплексу "Іскандер-М". При цьому ракета була нашпигована 54-ма касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали у Шевченківському районі міста поблизу шести багатоповерхівок.
Тимошенко зазначив, що касетні снаряди можуть розірватися будь-якої миті і здатні "прошивати" навіть бетонні конструкції.
"Наразі вирішується питання евакуації мешканців будинків, щоб вибухотехніки могли провести знешкодження російських снарядів", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Запоріжжі було чути кілька вибухів.
Після цього секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що причиною вибухів стала успішна робота українських сил ППО.
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