Россияне ударили кассетным боеприпасом по Запорожью: возможна эвакуация части жителей

В субботу, 12 ноября, вечером российские оккупанты ударили по Запорожью кассетным боеприпасом. Местные власти решают вопрос об эвакуации жителей нескольких домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
По его словам, оккупанты ударили по Запорожью из ракетного комплекса "Искандер-М". При этом ракета была нашпигована 54-мя кассетными снарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города вблизи шести многоэтажек.
Тимошенко отметил, что кассетные снаряды могут разорваться в любой момент и способны "прошивать" даже бетонные конструкции.
"Сейчас решается вопрос эвакуации жильцов домов, чтобы взрывотехники могли провести обезвреживание российских снарядов", - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что в Запорожье были слышны несколько взрывов.
После этого секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев рассказал, что причиной взрывов стала успешная работа украинских сил ПВО.
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