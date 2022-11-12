Россияне ударили кассетным боеприпасом по Запорожью: возможна эвакуация части жителей

По его словам, оккупанты ударили по Запорожью из ракетного комплекса "Искандер-М". При этом ракета была нашпигована 54-мя кассетными снарядами. Они не разорвались и упали в Шевченковском районе города вблизи шести многоэтажек.

Боеприпас россиян (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Тимошенко отметил, что кассетные снаряды могут разорваться в любой момент и способны "прошивать" даже бетонные конструкции.

"Сейчас решается вопрос эвакуации жильцов домов, чтобы взрывотехники могли провести обезвреживание российских снарядов", - добавил он.