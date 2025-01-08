Росіяни вдарили КАБом по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, є загиблий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Варто додати, що перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про ворожу керовану авіаційну бомбу (КАБ), яка рухалась у напрямку міста.

"Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав Федоров.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські терористи вдаються до регулярних обстрілів території України. Для ударів ворог застосовує КАБи, ракети різних типів, артилерію, безпілотні літальні апарати (БпЛА) й не тільки, що створює загрозу для цивільних.

Зокрема майже кожної ночі росіяни запускають десятки безпілотників. Наприклад, у ніч на 8 січня терористи запустили проти України 64 дрони. Протиповітряній обороні вдалось знищити 41 з них. Ще 22 дрони були локаційно втрачені.

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