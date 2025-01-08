Фото: россияне ударили КАБом по промышленной инфраструктуре Запорожья, есть погибший (Getty Images)

Российские оккупанты ударили по промышленному объекту Запорожья. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

"Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал Федоров. Стоит добавить, что перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о вражеской управляемой авиационной бомбе (КАБ), которая двигалась в направлении города. По состоянию на 15:55 известно о: погибшем;

трех раненых.