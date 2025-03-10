Россияне ударили КАБами по Запорожскому району, есть разрушения и раненые

Российские захватчики этой ночью, 10 марта, нанесли авиационный удар по Запорожской области. Из-за вражеской бомбовой атаки в селе к востоку от города Запорожье пострадала гражданская инфраструктура, есть раненые.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Чиновник рассказал, что из-за российского бомбового удара россиян в Запорожском районе были ранены два человека.

По словам главы ОВА, ночью оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по селу Блакытное.

"Взрывной волной и обломками частично разрушены два дома. 65-летний и 67-летний мужчины ранены. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал Федоров.

Отметим, что почти в четыре часа ночи в Воздушных силах предупреждали о фиксации активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении, и говорили об угрозе авиаударов.

Справка: село Блакытное расположено в Камышеваской поселковой общине Запорожского района Запорожской области. Площадь населенного пункта - около 0,4 квадратных километра. Население составляет 90 человек.

Село Блакытное Запорожского района на карте (фото: скрин google.com/maps)

Российские обстрелы Запорожья и области

Напомним, российские оккупанты практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам Запорожской области. Недавно враг стал активно применять для обстрелов кроме ракетного вооружения и дронов-камикадзе также управляемые авиабомбы.

Так, например, 4 марта в результате российского авиаудара по селу Омельник в Запорожье погиб 49-летний мужчина. Также одна женщина получила ранения.

8 марта из-за российских ударов по Запорожской области и ее центру пострадала критическая инфраструктура. Жителей предупредили о возможных перебоях в поставках газа и тепла из-за обстрелов. Позже стало известно, что без газа остались два населенных пункта.