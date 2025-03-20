Росіяни вдарили КАБами по Сумській області: двоє людей загинули

Російські війська 20 березня скинули керовані авіаційні бомби на Краснопілля в Сумській області. Внаслідок ударів загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Сумської області .

За даними прокуратури, близько 15:20 російські окупанти скинули керовані авіаційні бомби (КАБи) на двоповерховий житловий будинок у селищі Краснопілля Сумського району.

"Внаслідок атаки ворога загинула 69-річна жінка та чоловік. Два дні тому чоловікові виповнилось 51 рік", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Також були пошкоджені будинки поблизу удару місця авіабомб.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали в прокуратурі.

Правоохоронці закликали жителів прифронтових населених пунктів дотримуватись заходів безпеки, залишатися в укриттях та уникати небезпеки до усунення загрози.

Ситуація в Сумській області

Нагадаємо, в ніч на 19 березня російські окупанти атакували Сумську область дронами. Зокрема, ворожий безпілотник впав на дах лікарні, і це вже другий заклад охорони здоров'я, який постраждав за одну ніч.

Також раніше у ЦПД повідомляли, що російські окупанти накопичують сили для більш активних дій в прикордонні Сумської області. Однак мова не йде про наступ на Суми.

Також, за інформацією ДПСУ, ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) й надалі намагаються перетнути кордон України в Сумській області, а також мінувати місцевість.