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Росіяни вдарили КАБами по Сумах: пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі

09:30 04.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни вдарили КАБами по Сумах (t.me/serhii_kryvosheienko)

Російські окупанти вранці 4 жовтня вдарили керованими авіабомбами по Сумах. Пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram в.о. мера Сум Артема Кобзаря та глави Сумської ОВА Олега Григорова.

Сьогодні близько 7:50 у Зарічному районі Сум було зафіксовано влучання керованих авіабомб.

Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та автомобілі.

За даними глави ОВА, цього ранку ворог спрямував п'ять КАБів по житловому сектору у Сумській громаді. Є влучання поблизу багатоповерхівки.

Фото: наслідки авіа удару РФ по Сумах (Сумська ОВА, Сумська МВА)

Пошкоджено також лінії електропередач, газопостачання, фасади будівель, скління вікон та балконів, машини, припарковані біля будинків.

Щонайменше п'ятеро людей постраждали. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження.

Нагадаємо, у ніч на 4 жовтня російські війська атакували Україну 135 ударними дронами та "Бандеролями" з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

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СумиАвіаудариВійна в Україні