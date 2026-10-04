Росіяни вдарили КАБами по Сумах: пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі

Сьогодні близько 7:50 у Зарічному районі Сум було зафіксовано влучання керованих авіабомб.

Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та автомобілі.

За даними глави ОВА, цього ранку ворог спрямував п'ять КАБів по житловому сектору у Сумській громаді. Є влучання поблизу багатоповерхівки.

Фото: наслідки авіа удару РФ по Сумах (Сумська ОВА, Сумська МВА)

Пошкоджено також лінії електропередач, газопостачання, фасади будівель, скління вікон та балконів, машини, припарковані біля будинків.

Щонайменше п'ятеро людей постраждали. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження.