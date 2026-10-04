Летіли дрони та "Бандеролі", є прильоти: як ППО відбила нічну атаку Росії

У ніч на 4 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами та "Бандеролями" з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 5 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", дронів інших типів та 2 "Бандероль"/"Дань-Т".

Росіяни атакували 135 ударними безпілотниками типу Shahed (52 із них - реактивні), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим - Гвардійське.

Нагадаємо, Росія посилила атаки на Київ, зосередившись на мостах через Дніпро, які з'єднують лівий і правий береги столиці.

За даними Washington Post, нинішня кампанія РФ проти мостів може бути частиною ширшої спроби порушити нормальне функціонування Києва напередодні зимового періоду.

Загалом же атаки на Київ можуть послабити несучі конструкції мостів і змусити владу закрити їх на невизначений термін, замість того щоб ризикувати обваленням.

Результатом може стати логістичний кошмар для Києва та всієї країни.